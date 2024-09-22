تعزيز التعاون مع الجزائر بمجالات النفط والغاز

عقد وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب، اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة “سوناطراك” الجزائرية “رشيد حشيشي”، على هامش مؤتمر غازتك 2024 في هيوستن بأمريكا.

وتم خلال الاجتماع “تأكيد الطرفان مجددًا التزامهما بتعزيز شراكتهما في مجال استكشاف وتطوير النفط والغاز، ومشاريع الطاقة المتجددة، وخدمات حقول النفط، بالإضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات ونقل المعرفة وعلى أهمية الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بما يحفظ مصالح البلدين”.

وأكد الحشيشي، “عزم سوناطراك” استئناف نشاطها في ليبيا واستكمال التزاماتها التعاقدية والبدء في تطوير الحقول المكتشفة”.

وعلى هامش اليوم الثالث من مؤتمر غازتك 2024، عقد أيضا وزير النفط المكلف خليفة رجب عبد الصادق، والوفد المرافق له عدة اجتماعات أخرى.

وبدعوة من الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الثنائية (Bilateral Chamber of Commerce)، وهي منظمة عالمية للتنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، عقد الصادق، ومدير عام التخطيط بالوزارة اجتماعًا مع عدد من أعضاء هذه الغرفة يمثلون رؤساء تنفيذيين ومجالس إدارات شركات عالمية في مجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز والخدمات النفطية والمصرفية المختلفة، من بينهم نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف العالمي، ومدير عام تطوير الأعمال بشركة جيفرون، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية لشركة هاليبرتون.

وقدم الوزير المكلف، “نبذة عامة عن مشاريع التنمية بمخطط قطاع النفط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية ذات العلاقة، ومشاريع تطوير المصافي”.

وردًا على تساؤلات المستثمرين حول بيئة العمل الحالية في دولة ليبيا، أوضح “أن ليبيا ماضية بجدية في تهيئة الظروف المثلى للاستثمار، حيث تنعم باحتياطات هائلة من النفط والغاز جاهزة للتطوير، ومناطق واعدة للاستكشاف”.

وأضاف: “في القريب العاجل، ستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالإعلان عن جولة تراخيص جديدة للاستكشاف، تهدف إلى ازدهار الاقتصاد ودعم الاستقرار في دولة ليبيا”.

وأبدى المستثمرون “امتنانهم للشروح وردود الوزير على تساؤلاتهم حول فرص الاستثمار المتاحة، وعن الشفافية والمعلومات القيمة التي تشجع على الاستثمار في دولة ليبيا”.

وتم عقد اجتماع تشاوري بين خليفة رجب عبد الصادق، وإكبركيبي إكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز بجمهورية نيجيريا الفيدرالية، حضره المدير التنفيذي لشركة أنبوب غاز التدفق الأخضر/ المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير عام التخطيط بالوزارة، وأولاليكان أوجونلي، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة بشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، بشأن اعتزام جمهورية نيجيريا تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقولها لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر دولة ليبيا.

وقد تم “الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بهذا الخصوص، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع مردود اقتصادي هائل على الدولة الليبية”.