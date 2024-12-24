تعزيز التعاون مع الجزائر بمجال «مكافحة التهريب وتسهيل الإجراءات الجمركية»

اختُتمت أعمال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الليبية الجزائرية، بمراسم توقيع محضر الاجتماع، الذي وثق التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين.

وتم التوقيع بين اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف، واللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، إلى جانب الوفود المرافقة من الجانبين.

وشمل المحضر “تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات والخبرات التقنية بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين”.

وأكد الطرفان “التزامهما بتنفيذ بنود المحضر وتعزيز التعاون المشترك ودعم الاستقرار والتنمية لتحقيق المصالح المشتركة”.