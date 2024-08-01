تعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، و”شركة سوناطراك” الجزائرية، مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “تنص المذكرة على توفير أجهزة حفر وتدخل على الآبار، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتدريب”.

كما “تتضمن المذكرة خدمات الحفر والصيانة، حيث ستعمل الشركتان على تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال حفر الآبار وصيانتها إضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، والعمل على تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكوادر العاملة في قطاع النفط والغاز في كلا البلدين، كما ستدرس الشركتان إمكانية التعاون في مجال الاستكشاف والتطوير لحقول النفط والغاز الجديدة، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة”.

هذا وجاء التوقيع على المذكرة خلال زيارة رسمية لمسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى الجزائر، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع نظائرهم في “سوناطراك” لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

يشار إلى أن المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، ورئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، وقّعا في يناير الماضي 2024، ملحقًا لميثاق الاتفاق الموقّع بين الطرفين في 10 فبراير 2022.

#بيان_صحفي #التعاون_بين_سوناطراك_و_الشركة_الوطنية_للنفط_الليبية الجزائر، 29 جويلية 2024، يؤدي وفد من المؤسسة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏‎SONATRACH‎‏ في الاثنين، ٢٩ يوليو ٢٠٢٤