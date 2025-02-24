تعزيز التعاون مع الجزائر بمجال «التعليم والبحث العلمي»

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون بين اتحاد طلبة ليبيا والمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار- الجزائر، وذلك بحضور مستشار ومدير مكتب الوزير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجامعات الليبية وممثلين عن جامعة سوسة التونسية.

وبحسب وزارة التعليم، “تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الطلابي بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والثقافية، إلى جانب تنظيم برامج وأنشطة مشتركة تدعم تطوير مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم العلمية”.

كما تسعى الاتفاقية إلى “التشبيك ما بين جامعات المغرب العربي وتعزيز مبادئ التضامن العربي، من خلال إقامة الجامعات الصيفية لطلبة البلدين، وتنظيم دورات وورش عمل مشتركة، وتعزيز التنسيق بين الطلبة في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على تنظيم حملات دعم للطلبة الفلسطينيين، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز روح التعاون والتآخي بين الشباب العربي”.