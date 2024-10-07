تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة الشمسية

اختتم فريق من وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، مع فريق من المؤسسة الوطنية للنفط، زيارة عمل إلى الجزائر، تهدف إلى الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة ومدى ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة العامة للكهرباء، للمساهمة في تقليل حرق الغاز الطبيعي خلال فترة سطوع الشمس.

وجاءت الزيارة “ضمن برامج تبادل الزيارات والخبرات مع شركتي SONATRACH ومجمع Sonelgaz-سونلغاز”.

ونقلت وزارة النفط والغاز عبر الصفحة الرسمية فيسبوك أن “الزيارة استمرت لمدة أربعة أيام، وتضمنت جولة في مركز التحكم للطاقة الكهربائية في العاصمة الجزائر، كما تم استعراض الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة في الشبكة العامة”.

وأضافت الوزراة: “كما تمت زيارة محطة عين الجمل بولاية الجلفة، حيث اطلع الفريق على مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بالشبكة الوطنية بجهد 60 كيلو واط وقدرة حوالي 53 ميغاواط”.



اختتمت الزيارة بـ “لقاء مع شركة سوناطراك، حيث تم مناقشة سبل التعاون لتطوير الطاقة الشمسية في الحقول النفطية، واستعراض خارطة الطريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر في الجزائر، التي تسعى لمواكبة التطورات في هذا المجال”.