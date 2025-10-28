تعزيز التعاون مع «الصحة العالمية» بمجال الرعاية الطبية

عُقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعٌ تقابلي جمع وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في ليبيا الدكتور أحمد زويتن، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي.

وناقش الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، في إطار توحيد الجهود الوطنية والدولية لتطوير القطاع الصحي في ليبيا، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب خطط الإصلاح والتنمية المستدامة.

كما تم استعراض عدد من الملفات والمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك وتكامل الأدوار بين وزارة الصحة والمجلس الوطني والمنظمات الدولية.

وأبدى الحاضرون استعدادهم التام للعمل على تطوير الخدمات الصحية في ليبيا، وتحقيق أفضل استثمار للموارد والقدرات الوطنية في هذا المجال، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية ويحقق الاستدامة في القطاع الصحي.