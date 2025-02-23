تعزيز التعاون مع الصومال في مجالي «الأمن ومكافحة الإرهاب»

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العام بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة الوطنية الصومالي والوفد المرافق له، بحضور مدير مكتب وزير الداخلية لواء عبدالواحد عبدالصمد، وعدد من القيادات الأمنية.

وناقش الاجتماع “سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتحضيرات لتوقيع اتفاقيات مشتركة في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث أعرب الوزير الصومالي، عن رغبة بلاده في توثيق الشراكة الأمنية مع ليبيا”.

وعقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية “شملت مقر جهاز المباحث الجنائية، للاطلاع على مرافقه، بالإضافة إلى زيارة جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وفي ختام الزيارة، قدّم وكيل الوزارة “درع وزارة الداخلية للوزير الصومالي تقديراً لجهوده في دعم التعاون الأمني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وأهمية استمرار التنسيق المشترك في المجال الأمني”.