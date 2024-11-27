تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية

على هامش اجتماع الدورة 115 للمنظمة الدولية للهجرة، التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، امحمد زيدان، إيمي بوب، مديرة المنظمة الدولية للهجرة.

واستعرض اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والدول العربية، إضافة إلى مناقشة المبادرات المشتركة لدعم التنمية في دول المصدر، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول”.

كما التقى زيدان، السفير هشام بيوض رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وتم التطرق إلى “تعزيز التنسيق العربي في أعمال المنظمة الدولية للهجرة، والعمل على توحيد الجهود بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء”.