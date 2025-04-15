تعزيز التعاون مع اليابان بالقطاع الصحي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، مع سفير دولة اليابان لدى ليبيا، شينمورا إيزورو، في لقاء رسمي “لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي وتبادل الخبرات”.

وتم خلال اللقاء “مناقشة عدة محاور رئيسية تتعلق بتطوير النظام الصحي في ليبيا، حيث تم التركيز على أهمية تبادل الخبرات في تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة، كما تم بحث سبل تقديم خدمات علاجية متقدمة وتوفير برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي الليبي”.

وأبدى الجانبان “رغبة قوية في تعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق تطور ملموس في القطاع الصحي في ليبيا، من خلال نقل الخبرات اليابانية في مجالات الرعاية الصحية الحديثة والتقنيات الطبية المتطورة”.

في سياق متصل، عقد رمضان أبوجناح، “اجتماعاً مع وفد من بلدية زلطن، ضم كلاً من الدكتورة الزائرة الفيتوري المقطوف (عميد بلدية زلطن)، ومدير مستشفى الأوتاد القروي، وعضو المجلس البلدي المكلف بملف الصحة، ومديرة إدارة التمريض بالخدمات الصحية”.

وجرى خلال الاجتماع “مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي داخل بلدية زلطن، وسبل دعم وتطوير المرافق الصحية، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين”.

وأكد “أن وزارة الصحة تولي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع البلديات، والاستماع لملاحظاتها واحتياجاتها، بما يعزز العدالة في تقديم الرعاية الصحية ويرتقي بمستوى الخدمات على مستوى الوطن كافة”.