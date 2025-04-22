تعزيز التعاون مع اليابان في مجال «تمكين المرأة»

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، ببحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، سفير دولة اليابان لدى ليبيا، شيمورا إيزورو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة آفاق التعاون المشترك بين ليبيا واليابان في مجال تمكين المرأة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات للنساء الليبيات”.

كما تم “التطرق إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم المرأة ورفع كفاءتها، خاصة في المجال السياسي، بما يسهم في تعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار”.

وفي 15 أبريل الجاري، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، مع سفير دولة اليابان لدى ليبيا، شينمورا إيزورو، في لقاء رسمي “لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي وتبادل الخبرات”.

وتم خلال اللقاء “مناقشة عدة محاور رئيسية تتعلق بتطوير النظام الصحي في ليبيا، حيث تم التركيز على أهمية تبادل الخبرات في تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة، كما تم بحث سبل تقديم خدمات علاجية متقدمة وتوفير برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي الليبي”.

وفي 4 أبريل أيضا، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، اجتماعًا مثمراً مع سفير اليابان لدى ليبيا، إيزورو شيمّورا.

وناقش الطرفان “سير أعمال اللجنة الاستشارية، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا”.