تعزيز التعاون مع اليونان بمختلف المجالات

التقى أبو بكر الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الوحدة الوطنية، نيكولاس غاريليذيس، سفير جمهورية اليونان المعتمد لدى ليبيا.

وخُصص اللقاء “لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات”.

وخلال اللقاء، “تبادل الجانبان وجهات النظر حول آليات تطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في دعم الاستقرار في المنطقة، كما أكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق لتحقيق المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا واليونان”.