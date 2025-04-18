تعزيز التعاون مع اليونيسف لتحسين خدمات «المياه والصرف الصحي»

عُقد اجتماع موسع ضم مدير مكتب التعاون الدولي ومدير مكتب المياه والإصحاح البيئي بمكتب اليونيسف في ليبيا، إلى جانب عدد من المختصين من المكتب، وبمشاركة مدير ادارة الدراسات والبحوث المائية، ومدير ادارة المناطق المائية، ومدير مكتب المتابعة، ومستشار وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة مسودة خطة عمل منظمة اليونيسف في ليبيا للعامين 2025 – 2026، والتي تتضمن مجالات تعاون متعددة بين الوزارة واليونيسف وعدد من القطاعات والجهات ذات العلاقة”.

وشهد اللقاء “تقديم عرض مرئي حول جوانب التعاون الفني، شمل بناء القدرات، والتدريب، والتخطيط، والتنسيق للمبادرات الهادفة إلى تعزيز مقاومة تغيّر المناخ، وضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم وتطوير استراتيجية قطاع المياه والإصحاح والنظافة”.

كما تم التطرق إلى “دراسات الجدوى ودراسات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في عدد من البلديات، إضافة إلى طلب إجراء دراسات متخصصة في مجال الموارد المائية”.

وفي ذات السياق، ناقش الحضور، مشروع “تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والمقاومة لتغير المناخ” في المنطقة الجنوبية من ليبيا، والممول من الوكالة الإيطالية للتعاون”.

وتم خلال الاجتماع “تقديم ملاحظات وتعديلات على المشروع، على أن تتم مراجعتها بعد إحالة النسخة المعدلة في اجتماع لاحق”.