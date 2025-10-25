تعزيز التعاون مع باكستان.. مصر تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

في الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، دعت مصر إلى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي بما يعزز الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن الدوليين والتنمية، مشددة على ضرورة تطوير المنظومة الأممية لمواكبة المتغيرات الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة أن القاهرة تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة تصحيحًا لما وصفته بـ “الظلم التاريخي” الواقع على القارة الأفريقية والدول النامية.

كما أكدت دعمها الكامل للموقف الأفريقي الموحد المطالب بإصلاح مجلس الأمن، داعية المجتمع الدولي للتكاتف من أجل تحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار البيان إلى أن مصر تعد مركزًا إقليميًا رئيسيًا للأمم المتحدة، حيث تستضيف 38 مكتبًا تابعًا للمنظمة ويعمل فيها أكثر من 2300 موظف.

وكانت مصر نالت عضوية مجلس الأمن الدولي 6 مرات كعضو غير دائم، وتحتل المرتبة 13 عالميًا من حيث حجم مشاركة الدول في بعثات حفظ السلام حول العالم.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي يتكون من 15 عضوًا، بينهم 5 أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، و10 أعضاء مؤقتين يتم انتخابهم وفق نظام تبادلي.

وتطالب مصر بإصلاح المجلس وتوسيعه بما يتيح تحسين آلية اتخاذ القرارات الدولية بعيدًا عن حق الفيتو الذي يمكن لدول مثل الولايات المتحدة تعطيل أي قرار بموجبه.

مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون العسكري في ظل المتغيرات الإقليمية

أكد وزير الدفاع المصري عبدالمجيد صقر، خلال لقائه رئيس أركان القوات البرية الباكستانية عاصم منير في القاهرة، أهمية دعم الجهود المشتركة التي تحقق الأمن والاستقرار في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأشار المتحدث العسكري المصري في بيان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين، إلى جانب توافق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي تدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح رئيس أركان القوات البرية الباكستانية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدور المصري في دعم الاستقرار وإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط.

وفي لقاء منفصل، بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أحمد خليفة مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود لتوسيع مجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.