تعزيز التعاون مع بريطانيا في مجالي «الاقتصاد والتعليم»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا، مارتن لونغدن، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء “مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتعليم، والخطوات اللازمة لافتتاح مركز وقسم الشؤون القنصلية لمنح التأشيرات البريطانية في طرابلس”.

كما تم التطرق إلى “الترتيبات المتعلقة بالزيارات المرتقبة للوفود من كلا الجانبين، والتي تأتي في إطار تعزيز مسارات التعاون وتوطيد الشراكة بين البلدين”.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان “التزامهما بتعزيز وتطوير العلاقات الليبية-البريطانية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في المستقبل”.