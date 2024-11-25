تعزيز التعاون مع تركيا في مجال الحكم المحلي

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، سفير الجمهورية التركية لدى دولة ليبيا “غوفن بيغيتش”، لبحث أوجه التعاون في مجال الإدارة المحلية ومناقشة بعض الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ “نصر المحتوت”، و مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، التباحث “حول سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة مجالات ذات العلاقة بعمل منظومة الإدارة المحلية، بما في ذلك التخطيط الحضري، وإدارة النفايات الصلبة، والإصحاح البيئي، والتخطيط لمواجهة أحداث الطوارئ والاستجابة السريعة لها. كما تم التطرق إلى مجال ترميم بعض المباني التاريخية التي شيدت في عهد الدولة العثمانية”.

وأعرب الوزير في مستهل اللقاء “عن بالغ ترحيبه بزيارة السفير، مثمناً جهود دولة تركيا والشعب التركي وموقفهما الداعم دائماً للشعب الليبي في سبيل تعزيز الاستقرار والتنمية، موضحاً أن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تظل دائماً هي الأساس المتين والقوي للتعاون بين البلدين”.

وقدم الوزير لمحة عامة “حول مسيرة التحول إلى اللامركزية في ليبيا، موضحاً أن الوزارة، بدعم من حكومة الوحدة الوطنية، تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من قطع شوط كبير في مسار اللامركزية، حيث استطاعت نقل 9 اختصاصات كانت تُدار بشكل مركزي إلى البلديات، وقامت الوزارة بتخصيص موازنات تنموية للبلديات، مما مكن الأخيرة من تنفيذ مشاريع تنموية في نطاقها، وعالجت الكثير من المختنقات والمشكلات التي كانت تواجه المواطنين في تلك البلديات، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتفعيل نظام الإيرادات المحلية، حيث أصبحت البلديات تُحصل إيراداتها بشكل سلس ومنظم”.

وأكد الوزير “على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في مجال الحكم المحلي، مشيراً إلى أن تركيا تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في بناء قدرات الكوادر المحلية، مضيفاً بأن التعاون على مستوى رسم الخطط التنموية وتنفيذها يمكن أن يشكل إضافة حقيقية لتعزيز مسيرة التنمية المحلية في ليبيا”.

من جانبه، عبر السفير التركي “عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي الليبية في كافة المجالات ذات العلاقة بالإدارة المحلية، مبينا بأن هناك العديد من المشاريع التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة ويعزز من قدرة السلطات المحلية في ليبيا على إدارة شؤونها واختصاصاتها”.

واختتم اللقاء “باتفاق الجانبين على صياغة مذكرة تعاون وتفاهم لتنظيم وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من جهود التنمية المحلية في ليبيا”.

استقبل وزير الحكم المحلي السيد "بدر الدين التومي"، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، سفير الجمهورية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤