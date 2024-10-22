تعزيز التعاون مع تونس بمجال الإسكان والتنمية العمرانية

عقد وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي”، الاثنين، سلسلة من الاجتماعات في تونس بهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التنمية العمرانية.

وقد شملت هذه الاجتماعات لقاءات مع المسؤولين في الشركة الليبية للتنمية العمرانية، والمكتب العربي التونسي الليبي الاستشاري، وشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال “سومترا_ جات”.

بدأ الغاوي الزيارة، بلقاء مع الوكالة العقارية للسكنى التونسية حيث تم استعراض أعمال الوكالة على مدى خمسين عاماً، وتسليط الضوء على إنجازاتها ونشاطاتها في تونس، وتمّ عرض إمكانية إبرام اتفاقية تعاون أو اتفاقية تدريب وتبادل خبرات بين الجانبين.

كما زار الوزير المكتب العربي التونسي الليبي الاستشاري، حيث التقى بالمدير العام ومدراء الإدارات، وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط المكتب وأعماله في تونس، بما في ذلك المشاريع المكتملة والمشاريع الجاري العمل بها، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المكتب، خاصةً المتعلقة بمطالبة بدفع مستحقاته لتجديد ترخيص فرعه في ليبيا.

وفي سياق متصل، التقى الوزير مع ممثلين عن شركة سومترا_جات، حيث تمّ بحث إمكانية جدولة ديون الشركة لدى مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي.

كما قام الوزير بزيارة لمشروع “درة البحيرة (2)” البالغ مساحته 57 هكتاراً، للاطلاع على سير العمل فيه.

تُعدّ هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين تونس وليبيا في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين. وتُظهر هذه الاجتماعات حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات استراتيجية مع نظيرتها التونسية في هذا المجال الحيوي. بحسب ما نقلت وزارة الإسكان والتعمير على صفحة فيسبوك.