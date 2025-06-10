تعزيز التعاون مع روسيا.. بوتين يوجه دعوة لـ«المنفي» لحضور القمة المقبلة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعوة رسمية من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة العربية- الروسية، المقرر عقدها في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاءه، مساء اليوم الثلاثاء، بسفير روسيا لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، الذي سلّم الدعوة نيابة عن القيادة الروسية.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث شدد الجانبان على أهمية دعم جهود المجلس الرئاسي في ترسيخ وقف إطلاق النار، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

يذكر أن القمة العربية الروسية هي منتدى دولي يعقد بشكل دوري لتعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، وتهدف القمة إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات متعددة تشمل السياسة الدولية والأمن الإقليمي والطاقة والتجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة والتعليم.

وعقدت النسخة الأولى من القمة في عام 2015 ومنذ ذلك الحين أصبحت منصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل المتغيرات الجيوسياسية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المقبلة المقرر عقدها في منتصف أكتوبر 2025 تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون العربي الروسي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.