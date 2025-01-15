تعزيز التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وليبيا، عقد نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين، اجتماع عمل مع السفير الليبي لدى روسيا إمحمد المغراوي.

وبحسب ما نشرت السفارة الروسية في ليبيا، “تناول الاجتماع الاستعدادات لاستئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية، التي تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، وأكد الطرفان على اهتمامهما المشترك بتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات”.

وأفادت وزارة الطاقة الروسية، “بأن العمل جار لتنظيم لقاء ثنائي بين رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف ووزير النقل الليبي محمد الشهوبي بهدف بحث مشاريع مستقبلية بين البلدين”.

وأشار نائب وزير الطاقة الروسي، “إلى اهتمام الشركات الروسية بالمشاركة في مشاريع الطاقة داخل ليبيا، مؤكدا على الإمكانيات الواعدة للتعاون الثنائي في مجالات النفط، الغاز، والطاقة بشكل عام”، كما وصفت وزارة الطاقة الروسي، “ليبيا بأنها شريك واعد لروسيا بين الدول الإفريقية، معربة عن تفاؤلها بتطوير التعاون في قطاعات متنوعة”.

وفي أكثر من مناسبة، دعا وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، “الشركات الروسية للتعاون في مجال التنقيب الجيولوجي وإنتاج النفط”.

أجرى نائب وزير الطاقة رومان مارشافين اجتماع عمل مع السفير الليبي لدى روسيا إمحمد المغراوي. كان المحور الرئيسي للاجتماع هو الاستعداد لاستئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية.

المزيد: https://t.co/gHAzE476X5#روسيا #ليبيا #النفط #الطاقة pic.twitter.com/MNrzMmMeI5 — Russian Embassy in Libya (@LibyaRussian) January 15, 2025