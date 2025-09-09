تعزيز التعاون مع شركة «ترافيغورا» العالمية بمشاريع «الطاقة النظيفة والتكرير»

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا ثنائيًا مهمًا مع وفد رفيع المستوى من شركة ترافيغورا العالمية، وذلك على هامش مشاركة ليبيا في فعاليات مؤتمر ومعرض GasTech 2025، أحد أبرز التجمعات الدولية في مجال الغاز والطاقة.

وترأس وفد شركة ترافيغورا ريتشارد هولتم، الرئيس التنفيذي للشركة، برفقة تارا بيتاش، رئيسة قسم الخام – إفريقيا وأوروبا، ونيل هيوم، مدير التواصل العالمي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك مساهمة شركة ترافيغورا في دعم خطط وزارة النفط والغاز الليبية لرفع كفاءة وتكامل قطاع الطاقة، والمساهمة في مشروعات مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما تم خلال الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتحقيق “صفر حرق غاز” بحلول عام 2030، والتي تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات الغاز والطاقة النظيفة.

وتطرقت المناقشات إلى إمكانية التعاون في قطاع Downstream (المصافي والتكرير)، بما يشمل: تطوير مشاريع توليد الطاقة النظيفة للحقول النفطية، زيادة كميات المنتجات النفطية والغاز المعدة للتصدير، تعزيز القيمة المضافة من الموارد الوطنية.

وشارك في الاجتماع من جانب وزارة النفط والغاز كل من: خالد الجربي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، محمد زيد، مدير مكتب التعاون الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تحركات وزارة النفط والغاز لتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية، بما يواكب التوجهات الحديثة في تحول الطاقة والاستثمار في الحلول المستدامة.