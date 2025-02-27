تعزيز التعاون مع كندا وتشجيع الشركات على استئناف نشاطها

في إطار تعزيز التعاون بين دولة ليبيا وكندا، اجتمع القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة دولة ليبيا لدى كندا، نوري فاضل الكاسح، مع سوزان ستيفن، المديرة العامة لغرب أفريقيا والمغرب العربي، ونائبة المدير، ومسؤول ملف ليبيا في وزارة الخارجية الكندية.

وبحسب وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، “بحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية، وحلحلة المسائل العالقة، وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين، إضافة إلى حث الشركات الكندية على استئناف نشاطها في ليبيا، كما اتفقا على عقد الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز التنسيق والتشاور المشترك”.