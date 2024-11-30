تعزيز التعاون مع «مركز الحكم الرشيد» في مجالات التنمية المحلية

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” خلال لقاء جمعه مع المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ” نائلة العكريمي”، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتركزت النقاشات خلال اللقاء “حول آفاق تعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمركز في مجالات التنمية المحلية والحكم الرشيد، وتبادل الخبرات والدعم التقني في هذا الصدد”.

وتم خلال اللقاء، “استعراض الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز في تونس، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية في مجالات تدريب الكوادر المحلية، ودعم المشاريع التنموية، وتطوير السياسات والبرامج في مجال الحكم المحلي”.

وأكد الوزير “على أهمية التعاون مع المركز لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن المركز سيمثل شريكاً هاماً في هذا المجال”.

من جانبها، أعربت مدير عام المركز السيدة “نائلة العكريمي” عن “استعداد المركز لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للوزارة في تحقيق أهدافها، مؤكدة على أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية”.