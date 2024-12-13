تعزيز التعاون مع معهد  «سيام باري» الإيطالي

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي “، برفقة سفير ليبيا لدى الجمهورية الإيطالية، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، وعدد من مديري مكاتب ريادة الأعمال في البلديات، اجتماعًا رسميًا مع المدير العام لمعهد سيام باري “مارزيو ريالي”، ونائبه “بياجو دي تيراليزي” وبحضور ممثل عن الوكالة الإيطالية للتنمية.

جاء الاجتماع بناء على “دعوة مقدمة من المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في البحر الأبيض المتوسط، في إطار زيارة رسمية تهدف لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات التنمية المحلية والزراعة والابتكار التكنولوجي”.

واستعرض الاجتماع “أفق التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي و المركز ، خاصة في تطوير المشاريع التنموية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للبلديات الليبية”.

كما تمت “مناقشة أوجه الاستفادة من البرامج التدريبية والمشاريع البحثية في التنمية المحلية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط”.

وفي كلمة له، أعرب الوزير، “عن شكره وتقديره لمدير المركز ومديري المشاريع في ليبيا والفريق المصاحب لمدير المركز على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرًا إلى اعتزاز الوزارة بالشراكة القائمة مع المركز، والتي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا والمنطقة”.

وأكد تطلع الوزارة “إلى تطوير هذه الشراكة عبر مشاريع مشتركة جديدة، وبرامج تدريبية متقدمة، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلديات الليبية”.

من جانبه، رحب “مارزيو ” بالوزير والوفد المرافق، معبرًا عن “فخر المركز بالعلاقات المتينة مع وزارة الحكم المحلي واستعداده لتعميق التعاون في مجالات التنمية المحلية، وتنمية المناطق الريفية، والزراعة المستدامة، باستخدام التقنيات الحديثة”.

وفي ختام الاجتماع، “تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، تأكيدًا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية واستمرار التعاون المثمر لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة”.