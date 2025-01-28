تعزيز التعاون مع «مكافحة المخدرات الأمريكية»

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عقد وفد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة اللواء خالد المبروك عبدالنبي، اجتماعًا تقابليًا مع مدير فرع مكافحة المخدرات الأمريكية بالقاهرة ونائبه ومستشاره، وذلك بحضور عدد من الضباط بجهاز مكافحة المخدرات.

وخلال الاجتماع، “تم مناقشة سبل تطوير آفاق التعاون بين الجانبين، مع التركيز على تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجهود الدولية في هذا المجال، وطرح آليات مشتركة للتصدي لها بفعالية”.

وتأتي هذه الخطوة “ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.