تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية.. خطة العمل للسنوات القادمة تحت المجهر

عقد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد زويتن، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك وتقييم خطة العمل القطرية بين الجانبين.

وتناول الاجتماع آلية تقييم خطة العمل القطرية للتعاون الثنائي بين وزارة الصحة والمنظمة للأعوام 2024 – 2025، بالإضافة إلى التحضير لاعتماد خطة العمل للأعوام القادمة.

كما تم التباحث حول أولويات وطنية استراتيجية، أبرزها تعزيز نظم المعلومات الصحية، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين صحة المجتمع، إلى جانب ملفات صحية أخرى تُعزز التعاون مع منظمة الصحة العالمية.