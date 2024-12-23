تعزيز التعاون مع «منظمة خبراء فرنسا»

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا مع منظمة خبراء فرنسا (Expertise France)، ضم نائب مدير البرامج في المنظمة، محمد الأسود.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في طرابلس، “تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، بما يدعم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية بالوزارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كما تناول اللقاء آفاق تطوير الشراكات في مجال بناء القدرات، ودعم سوق العمل الليبي ببرامج مبتكرة تركز على الشباب والمرأة؛ وريادة الأعمال”.

كما تم التطرق إلى “ملف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع منظمة خبراء فرنسا لدعم استراتيجيات الوزارة الرامية إلى تطوير المهارات المهنية، خصوصا فيما يتعلق بملف ريادة الأعمال والاستفادة من الخبرة التي تملكها المنظمة”.

وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها وتحديد أولويات المرحلة القادمة”.