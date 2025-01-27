تعزيز التعاون والتنسيق مع إيطاليا بكافة المشاريع المستقبلية

بحث مُدير مكتب الإعلام بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية “رمضان الغضوي “، خلال اجتماع عقده مع مسؤولة التواصل بالوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) “آنا تشايرا “، ومنسق التدريب بالوكالة “عثمان ساسي “، بحضور ممثلين عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، أوجه التنسيق والتعاون المشترك في المجال الإعلامي لاسيما فيما يتعلق بدعم المبادرات والمشاريع التي يعتزم مكتب الإعلام تنفيذها خلال العام الجاري.

وافتتح الاجتماع مدير مكتب الإعلام “رمضان الغضوي” بكلمة رحب في مستهلها بفريق الوكالة، “وأثنى على جهود الأخيرة في دعم الوزارة في جملة من مشاريع وبرامج العمل المشترك، وخاصة في تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي لدورة تدريبية استهدفت من خلالها مكاتب الإعلام بالبلديات الشريكة في مجال إعداد ورسم الخطط الإعلامية والتصميم الجرافيكي وتحرير الفيديو، مشيرا إلى الأثر الإيجابي المحقق من هذه الدورة على مستوى تعزيز مهارات الكوادر الإعلامية وتنظيم وتطوير العمل الإعلامي بالبلديات المستهدفة”.

وأكد “الغضوي ” تطّلع مكتب الإعلام إلى “تعزيز التعاون مع الوكالة في مشاريعها المستقبلية بشكل يتناغم والمبادرات والمشاريع الإعلامية للمكتب ويلبي الاحتياجات الفعلية للعمل الإعلامي ويضمن تنمية قدرات الكوادر الإعلامية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الاتصالية الحديثة لتطوير العمل الإعلامي بقطاع الحكم المحلي”.

من جهتها قدمت مسؤولة التواصل بالوكالة الإيطالية “شرحاً وافياً عن أغلب المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكالة في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع “بلديتي”، معربة عن استعدادها لدعم مبادرات ومشاريع مكتب الإعلام ضمن برامج ومشاريع التعاون المستقبلية، مؤكدة على أهمية الإعلام ودوره في تعزيز جهود الوزارة في بناء نظام الإدارة المحلية البناء السليم وتعزيز الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا والملفات المتعلقة به”.

وفي ختام الاجتماع “اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المشاريع المستقبلية”.

بحث مُدير مكتب الإعلام بوزارة الحكم المحلي السيد "رمضان الغضوي "، اليوم الاثنين، خلال اجتماع عقده مع مسؤولة التواصل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٥