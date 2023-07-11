تعزيز التعاون والهجرة.. محور لقاء «الدبيبة» بوزير الخارجية المالطي

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 11 يوليو 2023 - 19:46 | آخر تحديث: 11 يوليو 2023 - 19:58 نُشر: الثلاثاء، 11 يوليو 2023 - 19:46
ليبيا
بحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد بورج دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيدا بالاستقرار الذي تشهده ليبيا.

آخر تحديث: 11 يوليو 2023 - 19:58
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