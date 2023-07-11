تعزيز التعاون والهجرة.. محور لقاء «الدبيبة» بوزير الخارجية المالطي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد بورج دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيدا بالاستقرار الذي تشهده ليبيا.