تعزيز التكامل الرقابي بين ليبيا ومصر في مواجهة الفساد

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، لقاءً مشتركًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، اللواء عمرو عادل، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد الشراكة بين الهيئتين، وتبادل الخبرات المتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، بالإضافة إلى استعراض آليات التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

كما ناقش الطرفان مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالخطة التدريبية لعام 2026، وسبل تأهيل جيل من الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات المعقدة في مجالات الحوكمة والرصد المؤسسي.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وبناء جسور التعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وإرساء حوكمة رشيدة تعتبر ركيزة لاستقرار الدول وازدهارها.