تعزيز التواصل «الدبلوماسي» والعلاقات مع السودان بمختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير إبراهيم محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى ليبيا، وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان خلال المباحثات “على عمق الروابط التاريخية التي تجمع ليبيا والسودان، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ناقشا المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق بشأنها”.

وشهد اللقاء ،”مناقشة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا”.

وأعرب السفير السوداني عن “تقديره لدولة ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية على جهودها في دعم النازحين السودانيين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وتم التباحث حول آليات التعاون المشترك لحصر النازحين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار تعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين، بما يعكس التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.