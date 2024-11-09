تعزيز التواصل المعرفي واتفاقيات التعاون مع صربيا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، في العاصمة الصربية بلغراد مع عدد من رؤساء الجامعات الصربية، منهم رئيس جامعة ميغاتريند سفيتيسلاف لوتوفاتس، نتائج مباحثات رؤساء الجامعات الليبية المرافقين للوزير مع نظرائهم الصرب.

وتم خلال الاجتماع، “التركيز على تفعيل وتطوير اتفاقية التعاون لدعم حركية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتسهيل الأبحاث المشتركة، بما يسهم في تعزيز التواصل المعرفي ونقل المعرفة بين الجانبين”.

كما التقى القيب، السفير الصربي السابق في الجبل الأسود، رئيس جامعة م.ب.في بلغراد، وحضر اللقاء السفير الليبي لدى جمهورية صربيا محمد بن غلبون.

وتناول اللقاء “الإجراءات العملية التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء الجامعات الليبية المرافقة لمعالي الوزير لوضع بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الليبي والصربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي موضع التنفيذ”.