تعزيز الجاهزية العسكرية.. النمروش يشدد على تطوير «كفاءة المؤسسة»

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، اجتماعًا بمكتبه في طرابلس مع رؤساء الأركانات النوعية، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة العسكرية.

وتناول الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المرتبطة بتنظيم العمل الإداري، إلى جانب تقديم إحاطة شاملة لرئيس الأركان العامة حول آخر مستجدات الوضع العسكري في مختلف مناطق البلاد.

وأكد رئيس الأركان العامة خلال الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء المؤسسة العسكرية والوصول بها إلى مستويات أعلى من الكفاءة والانضباط، مشددًا على ضرورة متابعة استيفاء حقوق المؤسسة ومنتسبيها، والعمل على معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل.

كما دعا إلى تعزيز الجاهزية العسكرية وتحسين الأداء المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة ودعم استقرار المؤسسة العسكرية.