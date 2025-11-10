تعزيز الجهود الإنسانية لضمان احتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا

عقد نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة عبدالعاطي بوكتيف وعضو لجنة حقوق الإنسان والحريات بالمجلس فوزية كروان اجتماعًا مع عدد من النشطاء السودانيين وأعضاء حركة الميدان المقيمين في ليبيا، لمناقشة أوضاع اللاجئين السودانيين وظروفهم المعيشية في مناطق النزوح.

وتناول الاجتماع سبل تقديم المساعدات الإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم، مؤكداً الحضور على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الليبي والسوداني وأهمية تنسيق المبادرات المشتركة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.

ودعا المجتمعون إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تحافظ على كرامة اللاجئين وتضمن استقرارهم.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة لدعم المبادرات الإنسانية التي تسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

تكالة يستقبل رئيس مجلس التخطيط الوطني لمناقشة الخطط والدراسات التنموية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اليوم الاثنين 10 نوفمبر، رئيس مجلس التخطيط الوطني أحمد إبريدان، يرافقه بشير الهوش، بمقر المجلس في طرابلس، لمناقشة دور المجلس في رسم السياسات العامة ووضع الخطط والدراسات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وتطرق اللقاء إلى العراقيل التي تواجه عمل مجلس التخطيط الوطني وسبل تذليلها، فيما قدم إبريدان عرضاً آخر الدراسات والاستراتيجيات التي أعدها المجلس، بالإضافة إلى أعمال لجنة البرنامج التنموي الشامل 2040، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية في ليبيا.

وأكد تكالة دعمه الكامل لمجلس التخطيط الوطني لما يقدمه من دراسات واستشارات تسهم في النهوض بالبلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.