تعزيز الحضور الثقافي الليبي على الساحة العربية

في إطار سعيها لتعزيز الحضور الثقافي والمعرفي الليبي على الساحة العربية والدولية، تشارك وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في فعاليات الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب، التي تُقام فعالياته في الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025، وذلك تحت شعار “نقرأ لنبني”.

وشهد جناح الوزارة، صباح الجمعة، “زيارةً رسميةً من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث كان في استقباله كل من السفير الليبي في تونس مصطفى قدارة، ومدير مكتب الإعلام والتواصل السيد خيري سويري ورئيس قسم المعارض بإدارة الكتاب والنشر”.

وخلال جولته في الجناح، “اطلع الرئيس على مجموعة من الإصدارات والكتب التي تعكس عمق وتنوع المشهد الثقافي الليبي، وأبدى إعجابه بالمحتوى المعروض، مثمناً جهود الوزارة في دعم للثقافة والمثقفين”.

ويضم جناح الوزارة في هذه الدورة “عددًاً من الإصدارات الثقافية المهمة التي تتنوع بين الكتب الفكرية والأدبية، والدراسات البحثية، والمجلات المتخصصة، إلتي تُبرز التراث الليبي، والتنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد، ويهدف الجناح إلى تقديم صورة متكاملة عن المشهد الثقافي الليبي، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في نشر المعرفة وتعزيز القراءة”.

ويُعد معرض تونس الدولي للكتاب “من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة، حيث يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 300 عارض من مختلف الدول العربية والأجنبية، ويتضمن برنامجًا ثريًا من الندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال”.

افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين

افتتح معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين تحت شعار “التنوع الثقافي ثراء للحضارات العالمية”، بمشاركة 674 دار نشر من 35 دولة.

ويعد المعرض “إحدى الفعاليات الثقافية البارزة في المنطقة، وخاصة أنه يجذب زوارا ومهتمين بالثقافة والأدب من مختلف أنحاء العالم، وشهد المعرض حضورا متميزا للمملكة العربية السعودية، حيث شاركت أكثر من 38 دار نشر من مختلف مدن المملكة، ما يعكس عمق الروابط الثقافية بين الدولتين”.

وتضمن المعرض “عديدا من الفعاليات والندوات الثقافية، التي تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، وتسليط الضوء على أحدث الإصدارات الأدبية. وبلغ إجمالي العناوين والإصدارات أكثر من 681 ألف عنوان”.