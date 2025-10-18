تعزيز الشراكات الاقتصادية مع أمريكا.. لقاء موسع في «المجلس الأطلسي»

في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها وفد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، عُقد لقاء موسع بدعوة من المجلس الأطلسي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة وجذب الاستثمارات إلى ليبيا.

وحضر اللقاء عدد من كبار ممثلي الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص.

وركزت المناقشات على تطوير التعاون في عدة مجالات رئيسية، أبرزها الطاقة، الاستثمار، البنية التحتية، والرعاية الصحية.

كما تم استعراض الفرص المتاحة في مشاريع التحول الطاقوي وتطوير قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية في ليبيا.