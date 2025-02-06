في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، يواصل وفد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة رندة غريب، وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، زيارته لمملكة هولندا، بتنسيق من جمعية البلديات الهولندية.

وبحسب وزارة الشباب، “عقد وفد الوزارة اجتماعًا مع الفريق المسؤول عن السياسات المتعلقة بالشباب في بلدية أمستردام”.

وتناول الاجتماع “مناقشة السياسات والبرامج الداعمة للشباب في المدينة، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين”.

كما قام الوفد “بزيارة منظمة المزوني، التي تُعنى برعاية الفتيات الشابات من خلال أنشطة رياضية وتثقيفية وإبداعية، حيث تعمل المنظمة في أحد المناطق في ضواحي مدينة أمستردام، وتساهم في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات”.

وتأتي هذه الزيارات “ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات قوية مع الجهات المختصة في هولندا، بما يسهم في دعم الشباب الليبي وتطوير قدراتهم”.

#عودة_الحياة | تبادل المعارف في مجال الشباب: تعزيز الشراكات الدولية مع هولندا. في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشباب – ليبيا‏ في الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥