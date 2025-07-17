تعزيز الشراكة الأمنية الدولية.. تدريب مشترك يجمع الدعم المركزي والأمم المتحدة

في إطار دعم برامج التدريب والتطوير الأمني، استقبل مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء عبدالواحد عبدالصمد، وفدًا من بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، وذلك لمتابعة أعمال الدورة التدريبية المنعقدة حاليًا، والتي تستهدف رفع كفاءة منتسبي الإدارة في عدد من المجالات التخصصية.

وبحسب الإدارة، تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج تدريبي متكامل يُنفَّذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويهدف إلى تعزيز قدرات العناصر الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء الميداني، بما يسهم في دعم الاستقرار وتطوير العمل الأمني وفق أفضل المعايير المهنية.

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من خطة وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكوادر الأمنية من خلال التدريب النوعي المستمر والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.