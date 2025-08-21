تعزيز الشراكة مع اليابان بمجالات «التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر»

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا مع وزير الخارجية الياباني، إيوايا تاكيشي، على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9).

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليابان، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى التغير المناخي كأحد أهم ركائز الاقتصاد الأخضر عالميًا، حيث أعرب الجانب الليبي عن تطلعه للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والانتقال إلى اقتصاد مستدام.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في غزة، مؤكدين على أهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الباعور تقدير ليبيا لأوجه الدعم الذي تقدمه اليابان ودورها في تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية والاستقرار، سواء على الصعيد الثنائي أو عبر الأطر الدولية متعددة الأطراف.