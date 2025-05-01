تعزيز الشراكة مع تركيا بمجالات الطاقة والصناعة والتعدين

على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية (INRES)، التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسه، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وذلك بمدينة إسطنبول، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من كلا الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مجالات الطاقة، والصناعة، والتعدين، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة.

كما ناقش الوزيران أهمية الموارد الطبيعية والمعادن الحرجة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الصناعي، وتمت مناقشة فرص الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية، خاصة في مجال التعدين داخل ليبيا، وسبل الاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الليبية التركية، وحرصهما على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص النمو والازدهار في البلدين.