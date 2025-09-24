تعزيز العلاقات الليبية الأمريكية.. المنفي يلتقي «مسعد بولس» في نيويورك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الأربعاء، في مقر البعثة الليبية في نيويورك، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، “مسعد بولس”، رفقة كبيرة مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) ومساعد وزير الخارجية بالإنابة، “مورا نامدار”.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض الوضع السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما تم مناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمسار الاستقرار السياسي والتحضير للانتخابات، إلى جانب مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار.