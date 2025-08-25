تعزيز العلاقات مع إيطاليا وألمانيا والسعودية وتفعيل التعاون المشترك

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر حسين، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بديوان الوزارة، القنصل الإيطالي السيد سيزار تريكروتشي، في إطار لقاء دبلوماسي بروتوكولي.

ورحب الطاهر حسين بالضيف، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز جسور التواصل والتعاون مع السلك الدبلوماسي المعتمد، مشيراً إلى عمق الروابط التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا.

من جانبه أعرب القنصل الإيطالي عن تقديره لحسن الاستقبال واهتمام إدارة المراسم، مشدداً على تطلع بلاده لمواصلة العمل الدبلوماسي والقنصلي المشترك بما يعزز المصالح المتبادلة ويخدم علاقات الصداقة بين الشعبين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

ليبيا وألمانيا تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اللجنة المشتركة

استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أبوبكر إبراهيم الطويل، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025م، بديوان الوزارة في طرابلس، القائم بأعمال السفارة الألمانية، السيد دانيال شيمسكي، بناءً على طلبه.

وشهد اللقاء مناقشة سبل دعم وترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين.

وحث الطويل القائم بالأعمال الألماني على العمل نحو فتح القسم القنصلي بطرابلس لتسهيل حصول المواطنين الليبيين على تأشيرة (شنغن).

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة الليبية الألمانية المشتركة لدورها الحيوي في تنسيق الجهود بين البلدين في مختلف المجالات.

الخارجية الليبية تستقبل القائم بالأعمال السعودي وتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر حسين، بديوان الوزارة اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية، السيد عبد الله بن دخيل الله السلمي، في إطار لقاء بروتوكولي.

وعكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا والسعودية، والتأكيد على حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الروابط المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.