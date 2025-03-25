تعزيز العلاقات مع فرنسا بالمجالات «السياسية والاقتصادية»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة ليبيا، مصطفى مهراج.

وجرى خلال اللقاء “استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا وفرنسا، كما تم بحث آليات التنسيق المشترك لدعم الاستقرار في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية”.

كما تمت “مناقشة الوضع في غزة، حيث تبادل الطرفان الآراء حول تطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى ذلك، تم بحث الترتيبات لعقد المنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي الذي سيعقد في شهر أبريل القادم في العاصمة طرابلس، والذي سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

يأتي هذا اللقاء “في إطار تعزيز التعاون الدولي والتأكيد على دور ليبيا البارز في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.