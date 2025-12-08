تعزيز العلاقات مع قطر.. مؤسسة النفط تشارك بـ«منتدى الدوحة»

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، في أعمال منتدى الدوحة الذي شهد مشاركة واسعة من قادة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وعقد المهندس مسعود سليمان على هامش المنتدى لقاءً مع وزير الدولة لشؤون الطاقة والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وناقش الطرفان مجريات جولة العطاء العام في ليبيا، واعتبراها خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب الشركات العالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز.

وأكد المهندس مسعود سليمان وسعد الكعبي في ختام اللقاء على أهمية توسيع فرص الشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، وتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق الفني، بما يساهم في دعم خطط التطوير والاستدامة داخل قطاع النفط والغاز في ليبيا وقطر على حد سواء.