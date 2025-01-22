تعزيز العلاقات مع كندا في المجالات المتعلقة بـ«شؤون المرأة»

عقدت وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، اجتماعًا مع مساعدة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية شيريل اريان وسفير كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا وتطويرها، في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة والقضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية توسيع نطاق التعاون لدعم المرأة الليبية”.

من جانبها ،أعربت اريان وسفيرة كندا “عن التزام بلادهن بتعزيز الشراكة مع ليبيا، فى ملف المرأة مشيدة بجهود الوزارة في تمكين المرأة ومؤكدة استعداد بلادها لدعم مبادرات المرأة الليبية في كافة المجالات”.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان “ضرورة استمرار التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم أولويات البلدين ويعزز دور المرأة في مختلف القطاعات”.