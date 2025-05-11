تعزيز العلاقات مع مالطا ووزارة الخارجية.. خطوة هامة نحو تعاون أمني واقتصادي مشترك

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا، تشارليز صليبا، بحضور أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة.

وشهد اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا ومالطا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق والتعاون، خاصة في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

كما ناقش الجانبان تفاصيل الزيارة المرتقبة لمعالي وزير الداخلية المالطي إلى ليبيا خلال اليومين المقبلين، والتي تهدف إلى دعم التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتوجه نحو شراكة أكثر فاعلية في المجالات الأمنية والدبلوماسية.

هذا وتمتد العلاقات بين مالطا وليبيا لعقود، حيث تتميز بالتعاون في المجالات التجارية والأمنية، وتعتبر مالطا شريكًا هامًا لليبيا في التجارة، خصوصًا في مجالات البناء والطاقة، كما تعمل على دعم الجهود الدولية لاستقرار ليبيا.

ولعبت مالطا دورًا في دعم المصالحة الليبية وتنظيم لقاءات بين الأطراف المختلفة، يعزز التعاون الأمني بين البلدين في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ويُتوقع أن تستمر هذه العلاقات في التطور مستقبلاً.