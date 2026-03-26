تعزيز العمل الأمني المشترك.. ليبيا تشارك باجتماعات «وزراء الداخلية» العرب

عقدت اللجنة التحضيرية للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعها اليوم الخميس 26 مارس 2026م، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية في الدول العربية.

ومثل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع لجنة برئاسة اللواء نور الدين أبوجريدة، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وعضوية عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إعداد وصياغة مشاريع القرارات والتوصيات، تمهيدًا لاعتمادها من قبل وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعهم المقرر في 1 أبريل 2026م.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في إطار دعم وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية.