يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد.

ووفق بيان المكتب، “أنهى ثمانيةُ وكلاء للنائب العام، أوفدهم المركز، دورةً تدريبية متقدِّمة حول الوقاية من الفساد، وكشفه، وقمعه”.

وبحسب البيان، “هذا النشاط التدريبي صُمِّم بالتشاور مع المركز لفائدة الموفدين منه، ونفَّذته مدرسة القضاء الفرنسية؛ استكمالاً لنشاط شارك فيه الموفدون معيّة متدربين آخرين من دول عدة؛ وأُنجِز النشاط في إطار اتفاق التعاون الدولي الفني للمركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن جهود هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، وإنفاذاً لسياستها في الإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتنويع مصادر رفع المقدرة”.

تجدر الإشارة إلى أن “وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16”.