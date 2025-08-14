ليبيا تعزز شراكتها الدبلوماسية مع تركيا وتونس لتطوير الكوادر وتعميق التعاون الثنائي

استقبل خالد عبدالسلام أبوخريص، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد زنغين، المسؤول الثقافي بسفارة جمهورية تركيا لدى طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث تفعيل البرامج التدريبية بين المعهد والأكاديمية الدبلوماسية التركية، ومناقشة سبل تطويرها لتتوافق مع الخطة التدريبية المعتمدة لسنة 2025 للدبلوماسيين الليبيين، استكمالًا للبرامج التي نُفذت سابقًا.

كما قدّم مدير المعهد دعوة رسمية لتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين وفتح فرص تدريبية للدبلوماسيين الأتراك في معهد الدراسات الدبلوماسية.

وأكد اللقاء على ضرورة توطيد التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في المجال الدبلوماسي والأكاديمي، بما يسهم في تعزيز وتطوير أداء موظفي القطاع.

مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية يستقبل القائم بالأعمال التونسي لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أسامة سعيد بغني، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025م، بديوان الوزارة، القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة التونسية بطرابلس، محمد الحبيب ساسي، بناءً على طلبه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وترسيخ العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة الليبية التونسية المشتركة لدورها في التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تمثل ليبيا في مهرجان قرطاج الدولي بلوحات تراثية مميزة

شاركت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية، التابعة للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، بدعوة من وزارة الشؤون الثقافية التونسية، في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في نسخته التاسعة والخمسين.

وافتتحت الفرقة أولى أمسياتها على خشبة المسرح الروماني بلوحة تراثية جسدت ملحمة الطوارق، تلتها لوحة “العلجية” التي عبرت عن روح الموروث الشعبي الليبي من خلال الموسيقى والحركة.

وحضر العروض عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في تونس إلى جانب جمهور غفير، فيما ستواصل الفرقة عروضها على مدار أيام المهرجان، مقدمة صورة غنية عن الثقافة الليبية على الساحة الدولية.