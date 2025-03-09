تعزيز دورها في مختلف المجالات.. البعثة الأممية تطلق «منصة المرأة الليبية»

تزامنًا مع “اليوم الدولي للمرأة”، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “منصة المرأة الليبية”.



وبحسب البعثة، “المنصة هي مجموعة خاصة للمرأة على الفيسبوك يديرها فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتمثل مساحةً لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات ودعم حقوقها وإشراكها في العملية السياسية ومساراتها المختلفة، كما أنها مساحة لتبادل الآراء حول التحديات والحلول الممكنة في ظل احترام كامل للقيم والثقافة والمبادئ الليبية والتشريعات المحلية والدولية المتصلة بالمرأة”.

وللانضمام إلى المنصة: https://www.facebook.com/groups/libyanwomen.

