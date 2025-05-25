تعزيز شفاء العظام.. أطعمة وأعشاب طبيعية تدعم التئام العظام وتقويها

تُعد عملية التئام العظام من العمليات الفسيولوجية المعقدة التي تعتمد على تنسيق دقيق بين خلايا الدم والمناعة داخل نخاع العظم، ويلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في تسريع هذه العملية وضمان قوة العظام. نقص بعض العناصر الغذائية الحيوية قد يؤدي إلى تأخير الشفاء وضعف العظام، ما يستدعي الانتباه إلى تناول الأطعمة الغنية بالمكونات الضرورية.

أطعمة غنية بالكالسيوم

يعتبر الكالسيوم حجر الأساس في بناء العظام والمحافظة على متانتها. يمكن الحصول عليه من منتجات الألبان، الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، الأسماك التي تحتوي على عظام طرية قابلة للأكل، إضافة إلى منتجات الصويا، الحبوب، وعصائر الفاكهة.

أطعمة غنية بفيتامين د

يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، ونقصه قد يسبب هشاشة العظام. مصادره تشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والهلبوت، بالإضافة إلى الحليب والزبادي.

أطعمة غنية بفيتامين سي

فيتامين سي ضروري لتكوين الكولاجين، المكون الأساسي للعظام والغضاريف. تتوفر كميات وفيرة منه في الفواكه الحمضية، التوت، البطاطس، الطماطم، الفلفل، الكرنب، البروكلي وثمار كرنب بروكسل.

أطعمة غنية بالحديد

الحديد يعزز إنتاج خلايا الدم التي تلعب دوراً مهماً في التئام العظام. يمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء، الدواجن، البيض، المأكولات البحرية، البقوليات، الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، بالإضافة إلى الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش.

أعشاب طبيعية داعمة للشفاء

القراص: يحتوي على مركبات مثل أسيتيل كولين وسيروتونين التي تحسن الدورة الدموية وتخفف الألم، ويستخدم تقليدياً لعلاج النقرس والروماتيزم والتهاب المفاصل.

يحتوي على مركبات مثل أسيتيل كولين وسيروتونين التي تحسن الدورة الدموية وتخفف الألم، ويستخدم تقليدياً لعلاج النقرس والروماتيزم والتهاب المفاصل. السنفيتون: غني بالفيتامينات (A، B، C، E) والمعادن الأساسية كالكالسيوم واليود والحديد والمغنيسيوم، مما يعزز من قدرة الجسم على التعافي وبناء العظام.

اعتماد نظام غذائي متوازن غني بهذه العناصر الحيوية، إلى جانب استشارة الأطباء، يسرع عملية التئام العظام ويقويها، مما يحسن جودة الحياة ويقلل من مخاطر الكسور والأمراض المزمنة المتعلقة بالعظام.