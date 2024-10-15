تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع التشيك

استقبل مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الرحمن خمادة، شتيبانكا ليتيسكا، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية التشيك المعتمدة لدى دولة ليبيا، والمقيمة مؤقتاً في تونس.

وجرى خلال اللقاء “التباحث حول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

هذا ويأتي اللقاء “متابعة لجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن عودة سفارات الدول الصديقة للعمل من داخل العاصمة طرابلس.